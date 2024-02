Angleterre: City dauphin poussif, Manchester United capitule

Manchester City s'est imposé sur la pointe des pieds samedi à Bournemouth (1-0) et garde le contact avec le leader Liverpool, samedi, durant une 26e journée fatale à Manchester United, battu 2-1 dans le temps additionnel à Fulham.

A deux semaines du choc au sommet à Liverpool, la formation de Pep Guardiola a livré une troisième prestation de suite sans relief, cette fois à Bournemouth, une équipe sevrée de victoire en 2024 en championnat et laminée par Liverpool il y a un mois (4-0).

Cette courte victoire 1-0, obtenue grâce à un but de Phil Foden (24e), apparaît heureuse au regard du scénario de la rencontre. Bournemouth a poussé et été maladroit devant le but en seconde période.

Kluivert (51e), Tavernier (55e, 59e), Solanke (68e) et Unal (90+1) ont raté des opportunités en or qui confirment que la défense n'est décidément plus le point fort des Citizens.