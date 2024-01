Angleterre: City et De Bruyne renversent Newcastle, Chelsea enchaîne

Manchester City, deuxième, a remporté in extremis un choc irrespirable contre Newcastle (3-2) grâce à Kevin De Bruyne, samedi, dans une 21e journée où Chelsea a enregistré une troisième victoire d'affilée en championnat face au voisin Fulham (1-0).

De Bruyne n'avait plus foulé les pelouses de Premier League depuis le 11 août et le premier match de la saison contre Burnley, lors duquel il s'était blessé. Samedi, il a bondi pour égaliser cinq minutes après sa sortie du banc des remplaçants (74e, 2-2), puis envoyé le jeune Oscar Bobb marquer le but de la victoire (90e+1).

Le "retour du roi", comme l'a écrit son club, a permis au triple champion en titre de revenir dans la roue du leader Liverpool, deux points devant au classement, malgré une situation bien mal embarquée.

Poussé par un St James' Park chauffé à blanc, Newcastle avait en effet réussi à effacer l'ouverture du score de Bernardo Silva (26e, 1-0), auteur d'une "madjer" magnifique, grâce à Alexander Isak (35e, 1-1) et Anthony Gordon (37e, 1-2).