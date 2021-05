Angleterre: City, presque champion, "peut mettre le champagne au frais", admet Guardiola

Vainqueur à Crystal Palace (2-0), samedi Manchester City sera sacré champion d'Angleterre dimanche, si son dauphin, United, perd contre Liverpool, et il "peut mettre le champagne au frais", a admis son entraîneur Pep Guardiola.

"On peut commencer à penser (au sacre) et à mettre (le champagne) au frais, oui. C'est pas encore fait, mais on peut le mettre au frais", a-t-il confié au micro de BT Sport après le match.

"La Premier League est là, on a les mains dessus, il nous manque une victoire ou deux points", a-t-il ajouté, précisant qu'il "jetterait un oeil" au Manchester United-Liverpool qui peut décider du titre à quatre journées de la fin.

Mais il a aussi admis que le match le plus important serait la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Paris SG mardi, "une rencontre où on va tout donner pour aller en finale", a-t-il assuré, après la victoire des siens au Parc (2-1) en milieu de semaine.

Sur le match contre Crystal Palace, avec un onze très remanié, il a reconnu qu'en "première période, (City avait) a eu besoin d'un peu de temps (pour monter le niveau), mais en seconde période on a vraiment attaqué parfaitement et après c'est la qualité des joueurs qui a fait la différence".

"En première période, on était trop lent, on n'arrivait pas à mettre du rythme et, avec les joueurs qui étaient sur le terrain, il fallait attaquer les espaces sans faire trop de passes", a-t-il détaillé.

Il a également salué le premier but en championnat de Sergio Agüero depuis plus d'un an et trois mois sur l'ouverture du score, un contrôle et une demi-volée enchaînée de toute beauté.

"Quel but ! Quelle action ! Quel joueur et quel homme ! On va savourer nos derniers matches avec lui et il a montré ses qualités avec ce but, ce qu'il est", a jugé le Catalan.

"J'ai enfin pu jouer. Je suis très heureux parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas joué 90 minutes. C'est un bon but parce que peut-être qu'on gagnera le titre grâce à lui, mais on va attendre", a, pour sa part, expliqué l'Argentin qui quittera le club à la fin de la saison.