Angleterre: City sur le podium, Chelsea sur la défensive

Manchester City a remis un pied sur le podium en dominant Sheffield United (2-0) sans forcer, samedi, de quoi rester dans la roue d'Aston Villa, difficile vainqueur de Burnley (3-2), et mettre la pression sur Arsenal, en visite à Fulham dimanche.

Le champion d'Europe en titre n'a pas brillé contre la lanterne rouge du championnat, Sheffield United, mais des buts de Rodri (14e) et Julian Alvarez (61e) ont suffi au bonheur de Pep Guardiola, revenu dans les sommets du classement.

Manchester City est revenu d'Arabie saoudite avec la Coupe du monde des clubs en poche, mais peut-être avec les jambes un peu plus lourdes que d'habitude.

Ses Citizens sont troisièmes avec 40 points, autant que l'actuel quatrième Arsenal, et à deux longueurs du leader Liverpool, hôte de Newcastle lundi, et du deuxième Aston Villa. Et ils conservent dans leur manche un atout de taille, avec un match en retard à disputer contre Brentford, une rencontre reportée pour leur permettre de disputer le Mondial des clubs.

City était orphelin de John Stones, Jérémy Doku et Erling Haaland, tous blessés, mais il a récupéré samedi parmi ses remplaçants Kevin De Bruyne, son meneur de jeu à tout faire, réapparu pour la première fois depuis sa blessure à une cuisse subie le 11 août.

. Aston Villa au forceps