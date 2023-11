Angleterre: Diaz sauve Liverpool d'un désastre, Aston Villa se rate

Liverpool est monté sur le podium de la Premier League avec le point arraché in extremis à Luton (1-1) grâce à Luis Diaz, dont le père est toujours retenu captif en Colombie, tandis qu'Aston Villa, cinquième, a connu un faux-pas à Nottingham.

L'histoire du jour est belle pour l'ailier de 26 ans, même s'il reste toujours dans l'angoisse d'une captivité qui s'étire, malgré des nouvelles encourageantes. Il est sorti du banc des remplaçants à la 84e et a remis les Reds à hauteur, de la tête, une dizaine de minutes plus tard (90e+5, 1-1).

Tottenham (2e, 26 pts) aura l'occasion de prendre le large, lundi lors de la réception de Chelsea, et de repasser devant Manchester City, leader avec 27 points en attendant la conclusion de la 11e journée.

A Kenilworth Road, Liverpool a monopolisé le ballon avec plus de 73% de possession au total et s'est procuré bien plus d'occasions que ses hôtes sans réussir toutefois à faire mouche.

Cet échec doit autant à la pugnacité du Luton Town FC, discipliné et courageux au pressing, qu'à la maladresse des Reds en attaque, à l'image de Darwin Nunez. L'Urugayen de 24 ans a frappé sur le haut de la barre transversale (13e) en première période et, surtout, raté la cible à deux mètres du but ouvert (70e).