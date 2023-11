Angleterre: Doku infernal avec City, Manchester United gagne sur le fil

Manchester City s'est montré impitoyable, malgré la blessure d'Erling Haaland, face à Bournemouth (6-1) avec Jérémy Doku dans tous les bons coups, samedi lors d'une 11e journée de Premier League où Manchester United a fait craquer Fulham (1-0) in extremis.

"Ce qu'on me demande, c'est d'attendre la balle et de faire des uns-contre-uns, et ça je le fais déjà depuis que j'ai 6, 7 ou 8 ans, donc pour moi c'est du pain béni", a raconté Doku sur Canal+.

L'ancien Rennais de 21 ans, arrivé cet été, a ouvert le score sur une frappe enroulée (30e), offert trois passes décisives à Bernardo Silva (33e, 83e) et Phil Foden (64e), et provoqué le 3-0 d'un tir du gauche dévié par le dos de Manuel Akanji (37e).

Manchester City (1er, 27 points) a déroulé à domicile grâce à son jeune ailier belge Jérémy Doku, impliqué dans ses cinq premiers buts, pour retrouver la première place en attendant les matches à venir de Tottenham (2e, 26 pts) et Arsenal (3e, 24 pts).

Pep Guardiola tient une pépite, un dribbleur étourdissant, capable de maintenir sur le banc le plus expérimenté Jack Grealish, dans un effectif renouvelé et toujours aussi riche.

Manchester United, torpillé 3-0 par City (championnat) puis par Newcastle (coupe de la Ligue), a repris timidement des couleurs loin d'Old Trafford, avec une victoire acquise dans le temps additionnel chez Fulham.

A Craven Cottage, le capitaine Bruno Fernandes a enfilé sa cape de sauveur en mettant deux défenseurs dans le vent d'un crochet avant que sa frappe ne finisse au fond des filets (90e+1), devant le parcage des supporters visiteurs, déchaînés.

"Tout le monde doit se sacrifier, courir, travailler plus dur", a commenté le Portugais sur TNT Sports. "Cela doit nous donner de la confiance, mais on doit comprendre qu'on doit faire plus".

Le manque d'inspiration des Red Devils n'a pas échappé au meneur de jeu, dont l'équipe s'est vu refuser un but de Scott McTominay (8e) pour un hors jeu de Harry Maguire, avant d'être sauvée par deux arrêts d'André Onana dans la même minute (61e).

La sixième victoire en championnat cette saison, de nouveau face à une équipe inférieure sur le papier (après Wolverhampton, Nottingham Forest, Burnley, Sheffield, Brentford), s'est encore dessinée avec un seul but d'écart, ce qui montre les limites de l'équipe pour la deuxième saison d'Erik ten Hag.

. Brighton au ralenti

La pression se détend légèrement autour de l'entraîneur néerlandais: Manchester United est septième à égalité de points avec le sixième Brighton, qui a rattrapé Everton (1-1) sur le tard.

Les Seagulls, si emballants en début de saison, sont dans le creux de la vague. Ils n'ont pas gagné lors des cinq dernières journées de championnat.

Brentford a remporté un match indécis et à rebondissements contre West Ham (3-2), avec notamment le premier but cette saison de l'attaquant français Neal Maupay, prêté par Everton et muet face aux cages adverses depuis de longs mois.

Au classement, Brentford est neuvième avec 16 points, un de plus Crystal Palace qui a battu 2-0 l'avant-dernier Burnley, et deux de plus que West Ham.

La lanterne rouge Sheffield United a remporté sa première victoire de la saison contre Wolverhampton (2-1) dans un scénario à grand suspense. Les Blades, rejoints à la 89e minute sur un but de Jeanricner Bellegarde, l'ont emporté au bout du temps additionnel grâce à un penalty d'Oliver Norwood (90e+10).