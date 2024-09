Angleterre: Haaland frappe encore, Liverpool à terre

Oli SCARFF

Manchester City et son insatiable buteur Erling Haaland, aux commandes de la Premier League, ont renversé Brentford (2-1) et mis à distance Liverpool, dauphin surpris 1-0 samedi par Nottingham Forest à Anfield.

Plus tôt, Manchester United a puni Southampton (3-0) avec notamment le premier but en six mois de Marcus Rashford, de quoi redonner le sourire à Erik ten Hag et ses troupes, battus deux fois avant la trêve.