Angleterre: il est temps de se placer dans le sprint final vers la C1

Derrière Liverpool et Manchester City, les positions se sont considérablement resserrées dans la course à la Ligue des champions, où quatre équipes se tiennent en 3 points avec 2 billets à se distribuer, avant la 33e journée de Premier League.

Leicester, Chelsea, Manchester United et Wolverhampton abordent cet emballage final très groupés, mais avec des dynamiques différentes.

Tout se jouera samedi pour ces quatre équipes.

La plus à risque semble Leicester, toujours 3e avec 55 points, mais dont l'élan avait été coupé avant même l'interruption du championnat à cause de la pandémie de Covid-19.

Depuis la désillusion en Coupe de la Ligue et l'élimination en demi-finale par le relégable Aston Villa en janvier, les Foxes n'ont remporté que deux matches sur 10, dont un contre un club de D2, Birmingham, en Cup.

Premiers des prétendants à la C1 sur le pont ce week-end, avec la réception de Crystal Palace samedi (16h00), les hommes de Brendan Rodgers auraient bien besoin que leur buteur Jamie Vardy et leur meneur de jeu James Maddison retrouvent de leur superbe.

Dans le même temps, Manchester United, qui reste sur 11 victoires et 4 nuls, recevra Bournemouth, 19e et complètement à la dérive avec 4 défaites en autant de matches depuis la reprise.

L'avantage de 3 points de Leicester sur les Red Devils, avec une différence de buts certes nettement favorable, semble bien fragile avec encore six matches à jouer.

Et il ne faut pas négliger la menace de l'outsider Wolverhampton, invaincu toutes compétitions confondues depuis fin janvier et un match contre Liverpool (2-1).

A l'affût à la 6e place avec le même nombre de points que MU, les Wolves accueilleront samedi (18h30) Arsenal, 8e, dont ce sera l'une des dernières chances de reprendre du terrain aux équipes devant lui.

Dernier en piste pour ce "super saturday" (21h00), Chelsea, 4e à une longueur de Leicester, aura aussi une tâche a priori aisée à Stamford Bridge face à Watford, 17e et qui n'a pris qu'un point en quatre rencontres depuis la reprise.

Battus (3-2) par un autre mal classé, West Ham, mercredi, les Blues doivent réagir pour ne pas laisser filer une place en C1 capitale pour leurs finances, alors qu'ils ont entamé un recrutement ambitieux pour la saison prochaine avec Hakim Ziyech et Timo Werner.

Pour clore la journée, lundi, le calendrier offrira un Tottenham-Everton (21h00) et un José Mourinho contre Carlo Ancelotti alléchant, même s'il n'oppose que le 9e au 11e.

Avec respectivement 7 et 8 points de retard sur le 5e et dernier qualifié virtuel pour l'Europa League, Manchester United, tout autre résultat qu'une victoire signerait la fin des ambitions des Spurs et des Toffees pour cette saison.

Programme de la 33e journée:

Samedi

(13h30) Norwich - Brighton

(16h00) Leicester - Crystal Palace

Manchester United - Bournemouth

(18h30) Wolverhampton - Arsenal

(21h00) Chelsea - Watford

Dimanche

(13h00) Burnley - Sheffield United

(15h15) Newcastle - West Ham

(17h30) Liverpool - Aston Villa

(20h00) Southampton - Manchester City

Lundi

(21H00) Tottenham - Everton