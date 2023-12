Angleterre: le leader Arsenal accroche son dauphin Liverpool 1-1 à Anfield

Les deux têtes d'affiche ont livré une rude et explosive bataille, animée de la première à la dernière minute dans un stade électrique, mais aucun des combattants n'a réussi à mettre l'autre KO.

Le suspense n'en est que plus grand sur le podium, où Arsenal compte seulement un point de plus que Liverpool et Aston Villa, tenu en échec vendredi par Sheffield United (1-1). Le quatrième Tottenham, vainqueur d'Everton (2-1) samedi, compte quatre unités de retard sur le leader.

Les Gunners d'Arsenal ont démarré en trombe sur une tête du défenseur Gabriel, servi par son capitaine Martin Odegaard (4e, 0-1). Jamais ils n'avaient marqué aussi vite à Anfield, où ils courent après une victoire depuis septembre 2012, à une époque où leur entraîneur actuel Mikel Arteta était sur le terrain.

Le succès leur a échappé sur le 151e but en championnat de Mohamed Salah (29e, 1-1), un bijou de l'Egyptien devenu le dixième meilleur marqueur de l'histoire en Premier League devant Michael Owen, sur le seul tir cadré de Liverpool en première période.