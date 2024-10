Angleterre: le podium s'éloigne un peu pour Chelsea et Aston Villa

Chelsea et Aston Villa ont perdu des points à domicile contre Nottingham Forest (1-1) et Manchester United (0-0), dimanche, et voient le podium s'éloigner légèrement avant la trêve internationale d'octobre.

Il s'agit d'un coup d'arrêt surtout pour Chelsea après cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La série s'est arrêtée face à la pugnacité de Forest, pourtant réduit à dix en fin de match.