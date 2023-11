Angleterre: Liverpool accroche Manchester City, Newcastle surclasse Chelsea

Le dauphin Liverpool est venu contrarier samedi la toute-puissance de Manchester City (1-1), accroché dans son stade pour la première fois en plus d'un an, et dont la première place est désormais menacée par Arsenal, en déplacement à Brentford.

L'équipe de Jürgen Klopp n'a pas réussi à obtenir le succès qui lui échappe à l'Etihad Stadium depuis novembre 2015, mais elle a bloqué à 23 le nombre de victoires consécutives de City dans sa forteresse, déjà une petite victoire en soi.