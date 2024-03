Angleterre: Liverpool-City, dernier bal magique entre Klopp et Guardiola

Le suspense et la tension ne pouvaient pas être plus élevés avant l'affiche entre Liverpool et Manchester City, dimanche (16h45) à Anfield, ultime affrontement en Premier League entre les charismatiques Jürgen Klopp et Pep Guardiola, meilleurs ennemis de la décennie.

Neuf mois ont séparé l'arrivée de Klopp, en octobre 2015 sur les bords de la Mersey, et celle de Guardiola sur le banc de City, une proximité temporelle et géographique, à 50 kilomètres de distance, qui a accouché d'une des plus intenses rivalités sur la planète football.