Angleterre: Liverpool dit adieu au titre, sauf miracle

Les "Reds" connaissent un coup de pompe au plus mauvais moment: deux matches nuls et deux défaites sur les cinq dernières rencontres de championnat ont cassé leur dynamique et enterré leur rêve.

Liverpool a quasiment dit adieu au titre en Premier League en lâchant de nouveau des points, samedi à West Ham (2-2), une contre-performance qui laisse la voie libre à Arsenal et Manchester City à trois semaines du coup de sifflet final.

La couronne du championnat d'Angleterre apparaît inacessible pour l'actuel troisième avec 75 points derrière Arsenal (1er, 77 pts) et Manchester City (2e, 76 pts) qui ont, respectivement, un et deux matches en plus à disputer.

Les "Gunners" disputent le derby du nord de Londres à Tottenham et les "Citizens" se rendent à Nottingham Forest, dimanche, avec l'espoir de repousser un peu plus Jürgen Klopp et sa clique.

L'entraîneur allemand a lui vu son équipe se liquéfier au mois d'avril, entre l'élimination en Ligue Europa, deux défaites de Premier League contre des équipes largement à sa portée (Crystal Palace et Everton) et des nuls contre Manchester United et West Ham.