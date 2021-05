Angleterre: Liverpool en ballotage favorable pour la C1

Vainqueur à Burnley (3-0), Liverpool, mercredi, a repris à Leicester la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, avant une dernière journée de Premier League riche en suspens pour l'Europe, dimanche.

Le but de leur gardien, Alisson, dans le temps additionnel à West Bromwich Albion (2-1), dimanche, avait redonné aux Reds la maîtrise de leur destin.

Et chez des Clarets jamais simple à manœuvrer, Liverpool l'a conservée avec des buts de Roberto Firmino (1-0, 43e), Nathaniel Phillips de la tête (2-0, 52e) et Alex Oxlade-Chamberlain (3-0, 88e).

Liverpool a ainsi poursuivi son incroyable dynamique lancée début mars et qui lui a permis de prendre 23 points sur 27 possibles au cours des 9 dernières journées, tout en soignant sa différence de but qui pourrait compter au final.

Cela représente plus du tiers de son pécule actuel (66 points) et lui permet de figurer à une place qui envoie en C1 pour la première fois depuis près de trois mois et demi.

- Leicester mal engagé -

Un accessit dont il a privé Leicester, battu à Chelsea (2-1), mardi, et les trois équipes se retrouvent dans un mouchoir de poche.

Les Blues, 3e, ont l'ascendant avec 67 points et une différence de but de +23, devant les Reds à une longueur et +23 également, alors que Leicester a 66 points mais +20 de différence de but seulement.

Tout se jouera donc dimanche, Chelsea étant le seul à se déplacer, à Aston Villa, alors que Liverpool accueillera Crystal Palace en roue libre, et que Leicester recevra Tottenham qui se bat encore pour une place en Ligue Europa.

La course à la C3 promet d'ailleurs aussi d'être haletante, même si West Ham a fait un grand pas en allant gagner à West Bromwich Albion, 19e et déjà relégué (3-1).

Avec 62 points, les Hammers seront assurés de conserver leur 6e place qualificative s'ils ne perdent pas lors de la dernière journée, chez eux, contre Southampton.

Et même en cas de défaite, il faudrait que Tottenham, 7e avec 59 points, l'emporte à Leicester pour leur ravir cette qualification.

Les Spurs peuvent s'en vouloir, car ils ont dilapidé mercredi le plus gros de leurs chances en étant battu à domicile par Aston Villa (2-1) après avoir pourtant mené dès la 8e minute sur un but de Steven Bergwijn.

- Kane sur un air d'adieux -

Ils ont laissé filer cet avantage avant même la mi-temps, Sergio Reguilon marquant contre son camp d'un dégagement dévissé (1-1, 20e) avant de voir une autre tentative pour soulager son camp être contrée et arriver dans les pieds d'Ollie Watkins, qui a trompé Hugo Lloris (2-1, 39e).

Un bien triste probable adieu de Harry Kane au Tottenham Hotspur Stadium.

Annoncé partant cet été par la presse, le capitaine de la sélection anglaise a effectué un petit tour d'honneur, seul, après le match, recevant l'hommage des 10.000 spectateurs présents qui ont interrompu les huées adressées à leur équipe pour ovationner leur buteur emblématique, dont la soif de titre aura probablement raison de sa fidélité au club londonien.

Huitième avec 59 points également, Everton n'est mathématiquement pas écarté de cette course à la C3, grâce à son succès (1-0) contre Wolverhampton, que lui a offert le Brésilien Richarlison, d'une tête sur un corner (48e).

Toutefois, avec une différence de but de +4, contre +12 à West Ham et +21 à Tottenham, il faudrait un concours de circonstance très improbable pour les retrouver en Ligue Europa l'an prochain.