Angleterre: Liverpool inflige une défaite historique à Manchester United

Liverpool, avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0), dimanche, lors de la 26e journée de Premier League, confirmant son retour dans la course à la Ligue des champions.

Le précédent record pour une victoire des Reds sur leur plus gros rival dans le football anglais était un 5-0 remontant à 1925. Les Red Devils n'avaient plus subi pareille humiliation depuis le Boxing Day 1931 et le 7-0 contre Wolverhampton.

Avec ce triomphe, Liverpool prend la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, même si les Magpies ont un match en moins. Ils reviennent aussi à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, mais qui a joué un match en plus.

Avec 49 points et le même nombre de matches que Liverpool, United reste solidement accroché à la 3e place, mais il voit s'éloigner le tandem de tête, composé d'Arsenal (63 pts) et Manchester City (58e).

C'est un vrai coup de massue pour les hommes d'Erik ten Hag qui restaient sur onze matches sans défaites et qui ont totalement sombré en seconde période après avoir pourtant fait mieux que jeu égal pendant 40 minutes. - Manchester United KO debout -

Bruno Fernandes, de la tête (26e), et Marcus Rashford, à la réception d'une très belle ouverture de Luke Shaw (27e), avaient même eu deux opportunités intéressantes. Mais les Reds ont, eux, été impitoyables, ouvrant le score juste avant la pause avec un but aussi parfait dans son exécution qu'épuré dans sa conception. En deux passes de plus de 30 mètres, d'Alisson pour Andrew Robertson et de Robertson, dans le trou, pour Cody Gakpo, le Néerlandais s'est trouvé dans la surface adverse pour crocheter vers l'extérieur et éviter le retour de Raphaël Varane, avant d'enchaîner un intérieur du pied dans le petit filet opposé qui a laissé David de Gea sans réaction (1-0, 43e). Confortés par cette fin de premier acte fructueuse, les Reds ont pris encore Manchester à la gorge au retour des vestiaires et après une action un peu confuse, le centre tendu de Harvey Elliott dans la surface a été repris d'un beau réflexe de la tête par Darwin Nunez pour le 2-0 (47e). Trois minutes plus tard, Gakpo a lancé un contre-éclair en décalant Mohamed Salah sur la droite, avant que l'Egyptien ne temporise juste assez pour retrouver le Néerlandais qui, d'une balle piquée en angle fermé, a encore creusé l'écart (3-0, 50e), mettant Manchester KO debout. - Nouveau record pour Salah -