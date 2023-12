Angleterre: Liverpool leader après sa victoire 2-0 à Burnley

Les Reds ont repris leur marche en avant après avoir abandonné des points contre Manchester United (0-0) et Arsenal (1-1) lors des deux journées précédentes.

Liverpool a pris la tête de la Premier League en battant le promu et avant-dernier Burnley 2-0, mardi, et mis la pression sur Arsenal qui pourrait toutefois récupérer le trône jeudi en cas de victoire contre West Ham.

Ils comptent désormais 42 unités, soit deux de plus qu'Arsenal, hôte des Hammers jeudi en clôture de la 19e journée, et trois de plus que le troisième Aston Villa, en déplacement mardi soir à Manchester United.

La victoire a été initiée par Darwin Nunez (6e) et scellée par Diogo Jota (90e), entré en jeu à la place de l'Uruguayen six minutes plus tôt, pour sa première apparition après un mois d'absence sur blessure.

Nunez a laissé derrière lui une série de douze matches sans marquer avec les Reds, toutes compétitions confondues. Il faut remonter au 1er novembre pour trouver trace de son précédent but en championnat.