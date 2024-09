Angleterre: Liverpool mate Old Trafford, Chelsea accroché chez lui

Partager:

Paul ELLIS Liverpool a donné une leçon à Manchester United (3-0) dimanche à Old Trafford, le stade du rival historique où Mohamed Salah a encore frappé, avec un but et deux passes décisives pour Luis Diaz. Le nouvel entraîneur Arne Slot poursuit ses débuts de rêve sur le banc des "Reds" avec une troisième victoire en trois matches de Premier League, le tout sans encaisser le moindre but.

Le successeur de Jürgen Klopp suit le rythme du quadruple tenant du titre et actuel leader Manchester City (1er, 9 points), et offre à ses supporters une première victoire à Old Trafford depuis octobre 2021. Dans le stade de l'ennemi, Liverpool est parvenu à marquer deux fois avant la mi-temps, sur des actions en forme de copier-coller: perte de balle de Casemiro, passe de Salah et buts de Diaz (35e, 42e). Après la pause, les visiteurs ont enfoncé le clou sur un décalage de Dominik Szoboszlai exploité par Salah (56e, 3-0). L'ailier débute sa saison comme une fusée avec trois buts et trois "assists" en trois matches.

Pour Manchester United, à l'inverse, l'exercice 2023-2024 démarre difficilement, avec déjà deux défaites qui relèguent l'équipe d'Erik ten Hag à la 14e place. . Chelsea, ça coince Chelsea a aussi connu une contre-performance à domicile, dimanche contre Crystal Palace (1-1), deux jours après la clôture d'un mercato où les "Blues" ont encore dépensé à tout-va. HENRY NICHOLLS "Nous avons eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Le plus important, c'était la performance et la performance était là", a positivé le nouvel entraîneur Enzo Maresca. "Avec les joueurs qui arrivent, nous pouvons être encore meilleurs".