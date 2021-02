Angleterre: Liverpool rechute, Chelsea patine

Battu pour la quatrième fois de suite à Anfield, dans le derby contre Everton (2-0), Liverpool a raté l'occasion de se rapprocher du Top 4 et de Chelsea, tenu en échec à Southampton (1-1), samedi pour la 25 journée de Premier League.

- Anfield, gazon maudit -

Depuis que Burnley est venu mettre fin à 68 matches de championnat sans défaite à Anfield Road, les Reds y enchaînent les déconvenues et c'est le voisin Everton qui a en a profité pour y gagner pour la première fois depuis 22 ans.

Cela permet aux Toffees de rejoindre Liverpool (6e) au nombre de points (40), avec un match en moins, même si le champion sortant reste devant à la différence de buts.

Après le sursaut contre Leipzig mardi en huitième de finale aller de Ligue des Champions (2-0), Liverpool est retombé dans ses travers avec une attaque trop souvent prévisible.

Certains choix tactiques ont semblé très contestables, les hommes de Jürgen Klopp s'acharnant à jouer long en première période alors que le vent soufflait fort.

Liverpool a aussi eu la malchance de tomber sur un Jordan Pickford inspiré dans les cages d'Everton.

Le gardien international anglais, qui avait grièvement blessé Virgil van Dijk au match aller (2-2), s'est magnifiquement détendu sur sa droite pour dévier une reprise de Jordan Henderson (20e). Il est bien sorti dans les pieds de Mohamed Salah, à vingt minutes de la fin, pour protéger l'avantage de son équipe.

Malgré l'absence de son attaquant vedette Dominic Calvert-Lewin, Everton a trouvé la faille à deux reprises.

La première fois sur une superbe ouverture de James Rodriguez qui a permis à Richarlison de placer une frappe croisée imparable dès la 3e minute (1-0) et la seconde sur un penalty transformé par Gylfi Sigurdsson (2-0, 83e).

La sortie sur blessure de Jordan Henderson à la demi-heure de jeu, pour une blessure apparemment musculaire, ajoute aux malheurs des Reds, à qui rien n'est épargné cette saison sur ce plan-là.

- Chelsea ralenti -

Après quatre victoires consécutives en championnat, le Chelsea de Thomas Tuchel a connu un petit accroc dans sa remontée vers le podium avec ce nul chez Southampton qui restait, lui, sur six défaites de suite.

Avec 43 points, les Blues restent 4es et virtuellement qualifiés pour la Ligue des Champions, mais sous la menace directe de West Ham (5e, 42 pts) qui reçoit Tottenham dimanche, alors qu'Everton, avec un match en retard, n'est qu'à trois points.

A trois jours de leur 8e de finale aller de Ligue des Champions, mardi à Bucarest (Roumanie) contre l'Atlético Madrid, les Londoniens ont semblé presque distraits et ne sont pas passés loin d'une défaite embarrassante.

Tuchel, souvent en rage sur le banc, a très peu apprécié l'imprécision, la maladresse ou une certaine nonchalance des siens dans les 20 derniers mètres.

Il n'a, par exemple, pas hésité à sortir Callum Hudson-Odoï à un quart d'heure de la fin alors qu'il avait remplacé à la pause Tammy Abraham, lui-même sorti parce qu'il n'avait pas donné satisfaction.

Sans son "patron" Thiago Silva, la défense de Chelsea a semblé plus vulnérable, même si Southampton s'est créé peu d'occasions.

Le transfuge de Liverpool Takumi Minamino a ainsi profité d'une belle ouverture de Nathan Redmond dans une brèche béante dans l'axe, entre Kurt Zouma et Cesar Azpilicueta, pour ouvrir le score (1-0, 33e) et inscrire son deuxième but en trois matches.

Southampton aurait même pu inscrire un deuxième but quand une tête réflexe de Jannik Vestergaard a trouvé la transversale d'Edouard Mendy cloué sur ses appuis (70e).

Chelsea doit à un penalty de Mason Mount, victime puis bourreau après un tacle "d'attaquant" de Danny Ings dans la surface (1-1, 54e), de ne pas encaisser la première défaite de l'ère Tuchel.

Mais mardi en C1 il faudra montrer davantage dans une compétition qui est l'un des objectifs majeurs de la fin de saison chez les Blues.