Angleterre: Liverpool sur le trône, Newcastle dévisse

Les Reds ont maîtrisé dans un match à sens unique l'avant-dernier Burnley et repris de l'élan après avoir été contrariés par Manchester United (0-0) et Arsenal (1-1) lors des deux journées précédentes.

Les Reds sont repartis de Turf Moor avec un total de 42 points, soit deux de plus qu'Arsenal, hôte de West Ham jeudi, et trois de plus que le troisième Aston Villa, en déplacement mardi soir à Manchester United.

La victoire a été initiée par Darwin Nunez (6e) et scellée par Diogo Jota (90e), entré en jeu à la place de l'Uruguayen six minutes plus tôt, pour sa première apparition après un mois d'absence sur blessure.