Angleterre: Lloris dans l'impasse à Tottenham

Les Spurs ont laissé filer cet été leur buteur vedette Harry Kane avec regrets, contre les plus de 100 millions d'euros versés par le Bayern Munich. Mais ils ont déboulonné sans trop de sentiments le statut de Lloris, ancien pilier relégué parmi les indésirables.

Après sa terne saison dernière, Tottenham s'est engagé dans une nouvelle ère sans Hugo Lloris, désireux de changer d'air et tenu à l'écart en attendant un départ qui, à 36 ans et après onze saisons à Londres, tarde à venir pour le gardien français.

Le champion du monde 2018 et finaliste du Mondial-2022 sort d'une saison en club peu reluisante, entre blessures et performances irrégulières. Lui comme Tottenham ont décidé de tourner la page, mais le divorce tarde et l'atmosphère s'alourdit.

Absent de la tournée de pré-saison, officiellement pour lui permettre "d'explorer des opportunités de transfert", Lloris n'a pas été convoqué pour la reprise en Premier League et, sauf surprise, il ne sera pas là non plus contre Manchester United, samedi (18h30) pour la deuxième journée.

Dans la semaine, Lloris se maintient en forme au centre d'entraînement d'Enfield, au nord de la capitale anglaise, mais à l'écart du groupe dirigé par Ange Postecoglou.