Angleterre: Maguire condamné en Grèce pour agression, son avenir immédiat en question

Condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis en Grèce pour agression, insultes et tentative de corruption, le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, va faire appel, mais son avenir immédiat en sélection et en club pose question.

Peu après l'annonce du verdict par la justice grecque, la Fédération anglaise de football (FA) a annoncé qu'elle retirait Maguire de la liste des joueurs sélectionnés en début d'après-midi par Gareth Southgate pour les prochains matches de septembre, en Ligue des nations, contre le Danemark et l'Islande.

A un an de l'Euro, et après une première saison mitigée à Manchester United qui l'avait recruté il y a un an contre 87 M EUR - faisant de lui le défenseur le plus cher du monde - Maguire pourrait regretter longtemps son été 2020 dans les îles grecques.

En vacances à Mykonos, l'international anglais avait été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi dernier avec son frère et un ami après une bagarre avec des touristes dans une boîte de nuit, suivie d'une altercation avec des policiers grecs en civil.

Une soirée aux zones d'ombres nombreuses, étant donné les récits très divergents livrés par les protagonistes, mais aux lourdes conséquences.

Libéré après deux nuits en détention et absent à son procès, mardi, Maguire, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation: "agression contre des représentants de l’État", "lésions corporelles", "insultes verbales" et même "tentative de corruption", car il aurait proposé de l'argent aux policiers pour le laisser filer.

Combatif et fidèle à sa ligne de défense depuis le début --il a plaidé non-coupable-- Maguire a immédiatement annoncé qu'il ferait appel de sa condamnation.

"Je reste fort et confiant concernant notre innocence dans cette affaire - moi, ma famille et mes amis sommes les victimes dans cette affaire", a-t-il même clamé dans un communiqué.

Il a été soutenu par son club, qui a souligné que les chefs d'accusation et les preuves de l'accusation n'ont été fournies que "tard la veille du procès, ne donnant à la défense qu'un temps minimal pour les étudier et se préparer".

Le tribunal avait refusé en début d'audience une demande de report de l'affaire présentée par la défense.

Hasard du calendrier, Maguire venait d'être retenu, mardi, par Southgate dans sa liste de 24 joueurs pour affronter Islande puis Danemark les 5 et 8 septembre, en Ligue des nations.

- Rentrée retardée ? -

Un choix déjà très commenté avant la condamnation et encore plus après l'annonce du verdict, même si son retrait rapide de la liste devrait changer la donne.

Sélectionner Maguire "n'est évidemment pas une décision qui va de soi", avait reconnu le sélectionneur, lors d'une conférence de presse.

Après s'est entretenu avec le joueur, il avait assuré avoir "une vision de l'affaire qui est très différente de celle qu'on entend".

Tout en assurant le joueur de son soutien, il avait tout de même ajouté que "si ces faits ou les informations changent, (il devrait) reconsidérer (sa) décision". De fait, la prise de décision n'a pas tardé.

Avec Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Tyrone Mings (Aston Villa) et Eric Dier (Tottenham), qui ont tous repris l'entraînement avec leurs clubs respectifs, le coach des Three Lions peut se passer pour ces deux matches du solide défenseur (1,94m, 100 kg) au caractère flegmatique.

Mais les délais incertains entourant son appel pourraient vite devenir aussi un problème pour son club de Manchester United.

Éliminé en demi-finale de l'Europa League par Séville (2-1), ManU a obtenu -tout comme Manchester City, éliminé par Lyon en quart de finale de Ligue des champions (3-1)- un délai supplémentaire de la Premier League et ne reprendra pas le week-end du 12 septembre comme les autres clubs.

La date de leur match de la première journée a été repoussée sine die et les Red Devils entameront donc leur saison 2020/2021 en recevant Crystal Palace le week-end du 19.

Laisser le brassard à Maguire serait déjà délicat, mais l'état d'esprit du joueur, pris dans ses déboires judiciaires, pourrait aussi remettre en cause son retour rapide à la compétition.