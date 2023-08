Angleterre: Manchester City trop fort, United trop maladroit

Fortune contraire pour les rivaux de Manchester: United a sombré 2-0 à Tottenham par maladresse et City a dompté 1-0 l'ambitieux Newcastle, samedi, dans une deuxième journée où Liverpool, mal parti et réduit à dix, a brillé par sa résilience contre Bournemouth (3-1).

"En tant que défenseur, c'est toujours bien de terminer un match sans but encaissé. On a vraiment bien défendu comme équipe", a savouré Manuel Akanji à l'antenne de TNT Sports.

Pape Matar Sarr (49e) et Lisandro Martinez contre son camp (83e) ont offert à Ange Postecoglou, le nouvel entraîneur arrivé du Celtic, un premier succès au Tottenham Stadium, une semaine après des débuts plus mitigés contre Brentford (2-2).

- "Pas notre jour" -

"On s'est créé des occasions mais on ne les a pas mises au fond", a constaté son vis-à-vis Erik ten Hag au micro de la BBC. "Aussi, on mérite un penalty (sur une éventuelle main de Cristian Romero en première période, NDLR), on ne l'a pas eu, il faut l'accepter. Ce n'était pas notre jour".

Manchester peut ruminer le tir à bout portant de Marcus Rashford repoussé par Vicario (13e) et sa tête d'un rien au-dessus après un coup du foulard de Bruno Fernandes (23e). Ce dernier, seul aux six-mètres, a aussi raté l'immanquable sur une tête dévissée (36e).

Il y a eu aussi un poteau qui n'a pas souri à Antony (51e) ou encore cette tête de Casemiro (56e) repoussée d'une belle manchette par le gardien londonien, excellent samedi.

Les Spurs, eux, ont longtemps eu du mal à trouver leurs attaquants Richarlison et Son Heung-min. Ils ont aussi du mal à cadrer: à la 40e minute, par exemple, la barre transversale a repoussé une frappe de Pedro Porro puis un poteau a renvoyé un tir dévié de Sarr.

Mais l'international sénégalais (20 ans) passé par Metz a réglé la mire en catapultant, du gauche et sous la barre, un centre de Dejan Kulusevski dévié par Lisandro Martinez (49e, 1-0). Et Martinez a bien malgré lui clos la partie en déviant un centre d'Ivan Perisic (83e).

- Brighton déroule -

Plus tôt, Liverpool a renversé Bournemouth (3-1) dans une rencontre à rebondissements.

Les Reds avaient démarré en trombe contre Chelsea pour la reprise, réalisant vingt premières minutes enlevées avant de baisser le pied (1-1). C'était l'inverse, samedi à Anfield: l'entame, ratée avec un but concédé après trois minutes, a été gommée par un joli sursaut collectif.

"Début de match horrible. Nous avons eu besoin de quelques minutes pour nous remettre la tête à l'endroit, puis nous avons été très bons", a résumé l'entraîneur Jürgen Klopp.

Luis Diaz a remis les siens dans le droit chemin (27e, 1-1), Mohamed Salah a poussé l'avantage (36e, 2-1) quelques secondes après avoir raté un penalty, et Diogo Jota (62e) a parachevé le tableau.

Le point noir, pour les Reds, réside dans le carton rouge reçu par sa recrue Alexis Mac Allister, indisponible du coup pour le déplacement du week-end prochain à Newcastle.

L'Argentin ne semble en revanche pas manquer à Brighton, son ancien club, largement supérieur à Wolverhampton (4-1) samedi. Les Seagulls sont en tête du classement en attendant les derniers matches.