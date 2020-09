Angleterre: Manchester United à la relance, avant le choc Liverpool-Arsenal

Marcus Rashford et Manchester United ont été surpris par Crystal Palace à Old Trafford, le 19 septembre 2020Martin Rickett

Quinzième après sa défaite initiale en Premier League, Manchester United est attendu au tournant samedi (13h30) à Brighton pour lever les doutes d'une entame manquée et d'un mercato à l'arrêt, avant le choc lundi entre Liverpool et Arsenal.

Dans le prolongement du revers à domicile contre Crystal Palace (3-1), la semaine des Red Devils a été occupée par des débats sur la nécessité ou non de se renforcer davantage - ils n'ont enregistré pour l'heure qu'une signature, le milieu néerlandais Donny van de Beek - et à quel poste.

"Si et quand quelque chose se passe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, nous vous tiendrons au courant", a répondu l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer vendredi à la presse. "De mon côté, je travaille seulement à faire mieux. Mon attention va uniquement au match, je ne peux pas penser autrement".

Alors que la fenêtre du mercato se referme la semaine prochaine, l'ex-attaquant norvégien va devoir trouver des solutions à moyens constants pour raviver un peu l'esprit conquérant qui avait porté MU en fin de saison dernière.

La tâche ne sera pourtant pas aisée à Brighton qui a déjà montré un jeu bien en place lors de ses deux matches de championnat, notamment en allant l'emporter facilement à Newcastle (3-0) la semaine passée.

Dimanche (17h30), les voisins de Manchester City recevront Leicester, leader après deux journées à la différence de buts, à égalité de points avec Everton et Crystal Palace notamment qui s'affrontent samedi (16h00).

- Sérieux test pour Liverpool -

Les Toffees d'Everton auront à cœur de confirmer la belle intégration de leur milieu new look avec les recrues Allan, James Rodriguez et Abdoulaye Doucouré, au soutien de leur buteur Dominic Calvert-Lewin déjà crédité de quatre réalisations en deux matches.

La 3e journée de Premier League se clôturera lundi (21h00) à Anfield par la réception par le champion d'Angleterre Liverpool d'une équipe d'Arsenal sur une dynamique très positive depuis la fin de saison dernière.

Quatre matches, quatre succès si l'on compte la victoire aux tirs au but lors du Community Shield face à ces mêmes Reds: on n'arrête plus les hommes de Mikel Arteta en ce début d'exercice 2020-2021.

Le patient travail de reconstruction mené par le Basque sur une équipe moribonde en décembre avait trouvé un premier point d'orgue avec la victoire en Coupe d'Angleterre, marqué par des succès contre Manchester City en demi-finale et Chelsea en finale. Et la courte trêve estivale ne semble pas avoir brisé ce bel élan.

Leur atout numéro un, Pierre-Emerick Aubameyang, ayant enfin clarifié son avenir en prolongeant pour trois ans, les Gunners peuvent regarder devant. Ce déplacement chez Liverpool sera une première indication de leurs ambitions.

Pour Jürgen Klopp et ses hommes, bousculés par Leeds (4-3) en ouverture, avant de s'imposer avec maîtrise (2-0) chez Chelsea encore en rodage, les Londoniens constitueront un test peut-être encore plus sérieux que les Blues.

L'arrivée de Thiago Alcantara du Bayern Munich et, dans une moindre mesure, de Diogo Jota de Wolverhampton, ont en tout cas prouvé que le champion en titre compte bien préserver son avance sur la concurrence. Ce match sera l'occasion de le démontrer à nouveau.

Le programme (en heures françaises)

Samedi:

(13h30) Brighton - Manchester United

(16h00) Crystal Palace - Everton

(18h30) West Bromwich Abion - Chelsea

(21h00) Burnley - Southampton

Dimanche:

(13h00) Sheffield United - Leeds

(15h00) Tottenham - Newcastle

(17h30) Manchester City - Leicester

(21h00) West Ham - Wolverhampton

Lundi:

(18h45) Fulham - Aston Villa

(21h00) Liverpool - Arsenal