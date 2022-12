Angleterre: Arsenal renversant, Newcastle emballant

Longtemps mené, Arsenal a une nouvelle fois montré ses ressources collectives en battant West Ham (3-1), ce qui lui permet de rester leader du classement du championnat d'Angleterre, qui a repris lundi lors d'un Boxing Day très joyeux dans des stades remplis, malgré des mouvements de grèves massifs dans certains transports publics du pays.

Newcastle n'a pas fait de cadeaux à Leicester, dominé 3 à 0 devant son public, ce qui permet aux Magpies de s'emparer provisoirement de la 2e place.

Liverpool a été gagner 3-1 à Aston Villa et reste 6e à un point de Manchester United qui affronte mardi Nottingham Forest.

Privé pour plusieurs semaines de son avant-centre brésilien Gabriel Jesus, Arsenal a longtemps cherché de nouvelles inspirations avec son suppléant Edward Nketiah, mais c'est une nouvelle fois le collectif des Gunners, notamment au milieu de terrain, qui a permis de faire la différence.

Mené à la 27e minute après un pénalty transformé par Saïd Benrahma, les Gunners sont montés en régime après la pause, sans que Mikel Arteta ait ensuite eu besoin de faire de changements. Ils ont logiquement égalisé par Bukayo Saka, à la réception d'un tir manqué d'Odegaard (53e). Gabriel Martinelli a donné l'avantage à son équipe cinq minutes plus tard (58e, 2-1), avant qu'Edward Nketiah ne mette fin au suspense (69e, 3-1).

- Newcastle toujours aussi solide -

Newcastle n'a pas perdu de temps : après seulement sept minutes de jeu, le club du nord de l'Angleterre menait 2 à 0 grâce à un nouveau but de Miguel Almiron, seulement quatre minutes après l'ouverture du score sur pénalty par Chris Wood.

Les Magpies ont alourdi le score par Joelinton (32e, 3-0) et fait preuve de maîtrise jusqu'à la fin du match. Les joueurs d'Eddie Howe ont enchaîné une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et n'ont plus perdu une seule rencontre depuis quatre mois. Ils ont aussi la meilleure défense du championnat.

Cette série permet au club racheté l'an dernier par un consortium mené par le fonds souverain saoudien d'occuper provisoirement la 2e place du Championnat d'Angleterre (33 pts), à sept points du leader Arsenal, qui doit jouer un match de plus.

Tottenham, a souffert à Brentford (2-2) et dû son sursaut de fin de match à Harry Kane, héros malheureux de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar.

Sous les yeux de l'habituel capitaine des Spurs Hugo Lloris, remplaçant, la formation d'Antonio Conte était encore menée 2-0 à 25 minutes de la fin du temps réglementaire.

La formation de Conte confirme surtout qu'elle n'est à l'aise que dans la réaction: "C'est le neuvième match de suite où nous concédons le premier but", a regretté l'entraîneur italien. "Nous devons réfléchir à cela, trouver des solutions."

Vitaly Janelt (15e) et Ivan Toney (54e) ont profité des erreurs défensives de Tottenham, avant que Kane, sifflé par une partie du public pour avoir manqué son penalty contre la France en quart de finale du Mondial (défaite 2-1), ne redonne espoir aux Spurs avec une tête parfaite sur un centre d'un autre mondialiste, le Croate Ivan Perisic (65e).

L'avant-centre anglais a marqué au passage son dixième but en dix éditions du "Boxing Day", un record dans l'histoire de la Premier League.

Le Danois Pierre-Emile Hojbjerg a égalisé six minutes plus tard (71e, 2-2), un but synonyme de 4e place pour les Spurs (30 pts), qui sont toutefois plus que jamais sous la menace de Manchester United (5e, 26 pts), et de Liverpool (6e, 25 points), qui n'a pas dit son dernier mot en s'imposant face à Aston Villa (3-1). Mohamed Salah, très en jambes après avoir manqué la Coupe du monde, a facilité la tâche de ses coéquipiers en marquant dès la 5e minute.

Cette 16e journée se poursuit mardi, avec Chelsea - Bournemouth et Manchester United - Nottingham Forest.