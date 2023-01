Angleterre: Newcastle tient tête à Arsenal, Manchester United au pied du podium

Malgré une grosse activité et beaucoup de détermination, Arsenal a été tenu en échec (0-0) par Newcastle, mardi, pour la 19e journée de la Premier League, alors que Manchester United, vainqueur de Bournemouth (3-0) est au pied du podium.

. Les Gunners tirent à blanc

Alors qu'il avait l'occasion de s'envoler devant Manchester City, en déplacement jeudi à Chelsea, Arsenal a buté sur un Newcastle très solide défensivement.

Avec 44 points en 17 matches joués, les Londoniens ont huit longueurs d'avance sur les champions en titre, qui ont un match en moins, et neuf sur les Magpies qui restent 3e, avec un match de plus.

Lors d'une rencontre hachée, avec neuf avertissements, les hommes de Mikel Arteta, souvent hors de lui sur la ligne de touche, ont pourtant beaucoup tenté. Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, sur les ailes, se sont régulièrement invités dans la surface adverse balle au pied.

Mais les actions vraiment dangereuses sont restées rares, à l'image d'une tête flottante de Gabriel que Nick Pope a été tout heureux de voir filer au ras de son poteau gauche (34e), tout comme celle, décroisée et sur corner, de Martinelli (79e).

Le gardien remplaçant en sélection a, en revanche, été décisif à trois minutes de la fin du temps réglementaire sur une reprise d'Eddie Nketiah repoussée du pied.

Offensivement, Newcastle aura été très discret, se montrant surtout menaçant sur les coups de pieds arrêtés, comme ce corner du temps additionnel de la première période que Joelinton, au second poteau, aurait pu convertir.

Les deux équipes poursuivent leur série d'invincibilité respectivement de 13 matches pour Newcastle et 11 pour Arsenal, et les Magpies sont devenus la première équipe à ne pas prendre de but contre Arsenal en championnat depuis... eux-même, lors du match retour de la saison passée, en mai dernier.

Avec encore un déplacement à Tottenham et la réception de Manchester United avant la fin du mois de janvier, Arsenal va devoir faire mieux face aux autres ambitieux du championnat s'il veut continuer sa course en tête.

. Manchester United se rapproche encore

Le nul à l'Emirates a fait les affaires des Red Devils, vainqueurs assez faciles du promu Bournemouth (3-0) et qui reviennent ainsi à hauteur de Newcastle (35 pts), mais avec une différence de buts nettement moins bonne.

Ils avaient été mis sur la bonne voie par Casemiro à la réception d'un coup-franc de Christian Eriksen (1-0, 23e), avant que Luke Shaw (2-0, 49e) et Marcus Rashford (3-0, 86e) ne donnent de l'ampleur à leur succès.

Mais la mauvaise nouvelle de la soirée, outre la prestation encore très faible d'Anthony Martial, titulaire mais remplacé à 20 minutes de la fin, a été la blessure de Donny van de Beek juste avant la pause.

Le Néerlandais, qui n'avait été titularisé que pour la deuxième fois en championnat en 19 mois, a été touché à un genou et a quitté le terrain en larmes.

. Lampard et Rodgers sous pression

Dans les autres matches de la soirée, les affaires ne se sont pas arrangées pour Frank Lampard et Brendan Rodgers, sous pression après les défaites d'Everton et Leicester à domicile.

Les Toffees, déjà menés à la pause sur un but de Kaoru Mitoma (0-1, 14e), ont complètement craqué face à Brighton en début de seconde période avec trois buts encaissés entre la 51e et la 57e minute par Evan Ferguson, Solly March et Pascal Gross.

Le pénalty en toute fin de match, transformé par Demarai Gray (1-4, 90+2) est une bien maigre consolation pour l'autre club de Liverpool qui traîne à la 16e place du classement avec trois longueurs d'avance seulement sur la lanterne rouge, Southampton.

Du côté de Leicester, un but de l'inévitable Aleksandar Mitrovic (0-1, 7e) a fait la différence pour Fulham malgré la belle réaction des Foxes en seconde période, symbolisée par une frappe de Youri Tielemans sur la barre en fin de match.

Treizième avec 17 points, soit 3 d'avance sur la zone rouge, Rodgers sait pourtant que sa situation reste très précaire.