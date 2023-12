Angleterre: nouvelle déconvenue pour Chelsea, battu à Wolverhampton

Chelsea a subi une nouvelle déconvenue dimanche en s'inclinant 2 à 1 sur le terrain de Wolverhampton lors du dernier match au programme de la 18e journée du Championnat d'Angleterre.

Après cette huitième défaite de la saison en Premier League, l'équipe de Mauricio Pochettino reste dixième avec 22 points (6 victoires et 4 nuls), à dix-huit longueurs du leader Arsenal et dix-sept du podium, occupé par Liverpool (2e) et Aston Villa (3e).