Angleterre: Pochettino et Chelsea, c'est déjà fini

Décidément, être entraîneur des "Blues" est un poste à risques depuis que l'homme d'affaires américain Todd Boehly et son consortium d'investisseurs a pris les commandes en mai 2022.

Le club anglais de Chelsea, aussi riche qu'instable, a dit au revoir mardi à Mauricio Pochettino après une seule saison, terminée en trombe mais sans trophée, malgré les efforts déployés par l'entraîneur argentin à la tête d'un groupe jeune et affaibli par les blessures.

Les deux parties "ont décidé d'un commun accord de se séparer", a écrit le club aux six titres de champion d'Anglerre, dont le dernier en 2017.

Après Thomas Tuchel et Graham Potter, Pochettino est devenu le troisième entraîneur principal permanent à quitter son poste avant la fin de son contrat.

Les co-directeurs sportifs, Laurence Stewart et Paul Winstanley, ont exprimé leur "gratitude" à Pochettino, toujours le "bienvenu à Stamford Bridge". Et l'intéressé de remercier l'état-major d'un club "désormais bien placé pour continuer à progresser en Premier League et en Europe dans les années à venir".

Sous son court mandat, Chelsea a traîné comme un boulet une première moitié de saison manquée, avec huit défaites en championnat avant Noël, avant de se redresser en 2024 de manière spectaculaire.

- Blessures et optimisme -