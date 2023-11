Angleterre: pour Liverpool et Salah, l'épreuve du feu à Manchester City

Sur le papier, les Citizens partent favoris dans leur citadelle imprenable, où ils restent sur vingt-trois victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Leurs visiteurs, à l'inverse, n'ont remporté que deux déplacements sur six en Premier League cette saison...

Mohamed Salah a résisté aux sirènes saoudiennes l'été dernier et Liverpool, actuel dauphin de Manchester City, en profite à plein. Mais il reste aux Reds à prouver samedi (13h30) chez le leader, quasi-injouable à domicile, qu'ils ont l'étoffe d'un potentiel champion.

Son "Liverpool 2.0", comme il l'a surnommé après la mue de l'été, pétille en attaque avec un Salah tout feu, tout flamme (dix buts marqués), bétonne en défense (dix buts encaissés, co-meilleure défense avec Arsenal) avec Virgil van Dijk de nouveau intraitable, et son milieu de terrain entièrement recomposé fait le job, avec une mention spéciale pour Dominik Szoboszlai.

Mais les séries, bonnes ou mauvaises, s'arrêtent un jour et l'entraîneur Jürgen Klopp possède des munitions pour secouer l'Etihad, où il ne s'est plus imposé en championnat depuis sa première venue, en novembre 2015 (victoire 4-1).

- Une seule défaite -

Après une dernière saison décevante, les Reds ont retrouvé du tonus. Ils n'ont perdu qu'une fois en treize matches, de manière controversée en septembre à Tottenham, et talonnent Manchester City avec un point de moins.

"Dans l'ensemble, on a bien travaillé jusqu'ici mais la saison ne se joue pas en novembre et il peut y avoir de nombreux rebondissements, nous le savons tous", a avancé le capitaine van Dijk avant la trêve internationale. "Nous verrons si on est prêt pour ce test", a-t-il dit à propos du duel contre le tenant du titre.