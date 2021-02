Angleterre: retour gagnant de Kane pour Tottenham

Avec le retour de son attaquant-buteur Harry Kane, Tottenham a renoué avec le succès en battant le relégable West Bromwich Albion (2-0), dimanche pour la 23e journée, et s'accroche au wagon européen.

Avec 36 points, les Spurs sont provisoirement 7e, à 6 points du podium, avec un match en moins, alors que West Brom, avec 12 points et 11 longueurs de retard sur le premier non-relégable, a de plus en plus des airs de condamné au retour en Championship (D2), un an près s'en être extrait.

Avant ce match, Tottenham restait sur trois défaites de rang en championnat, du jamais vu pour une équipe dirigée par José Mourinho.

Blessé contre Liverpool, lors du premier revers de cette série (3-1), Kane avait beaucoup manqué à son équipe qui semblait avoir perdu à son âme et son dynamiseur en attaque.

Le retour du capitaine de la sélection anglaise a fait le plus grand bien à son équipe, même si un succès face à une équipe qui a pris 54 buts en 23 matches doit être relativisé.

Dans un match qu'ils ont très largement dominé, les Londoniens ont dû attendre le second acte pour trouver la faille par Kane lui-même, très bien servi par une passe de Pierre-Emile Hojberg dans un intervalle, pour conclure du plat du pied (1-0, 54e).

Le but du break est venu quatre minutes plus tard sur un contre emmené par Lucas Moura qui a bien décalé Son Heung-min, dont le sang-froid devant le but a fait le reste (2-0, 58e).

Du baume au cœur pour Tottenham qui doit se rendre à Manchester City samedi prochain pour un test d'une toute autre ampleur.