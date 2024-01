Angleterre: Tottenham accroche Manchester United, Aston Villa au ralenti

Défait à Nottingham (2-1) en fin d'année, Manchester United a lancé 2024 sur un match nul à rebondissements en Premier League, sous les yeux de Jim Ratcliffe, futur actionnaire influent du club, présent pour la première fois depuis l'annonce de son entrée au capital.

Les Red Devils ont été volontaires, accrocheurs, mais ils n'ont pas su tenir leur avantage, par deux fois, et les voilà septièmes à huit points du top-4 et de leur adversaire du jour.

Hojlund (3e, 1-0) et Rashford (40e, 2-1), à l'efficacité retrouvée, ont pourtant fait rugir Old Trafford, mais les supporters ont déchanté quand Richarlison (19e, 1-0) et Rodrigo Betancur (46e, 2-2) ont percé la défense.