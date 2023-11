Angleterre: Tottenham perd son invincibilité dans un thriller contre Chelsea

Poussés par leurs supporters déchaînés, et par les préceptes offensifs de leur entraîneur, Ange Postecoglou, les Spurs ont démarré pied au plancher et ouvert le score par Dejan Kulusevski, dont la frappe a été détournée par le dos de Levi Colwill (6e, 1-0).

Les Citizens, nouveaux leaders, comptent une unité d'avance sur Tottenham et trois sur Liverpool (3e) et Arsenal (4e).

Le but du capitaine Heung-Min Son a été annulé pour hors jeu (13e), le meneur de jeu James Maddison est sorti sur blessure et les deux défenseurs centraux, Micky van de Ven et Cristian Romero, ont rejoint les vestiaires plus tôt que prévu: le premier pour une blessure musculaire à l'arrière d'une cuisse, le second à cause d'un carton rouge.

- rouge, penalty et provocation -

L'exclusion de l'Argentin est survenue après cinq minutes d'une improbable séquence où l'assistance vidéo a procuré un ascenseur émotionnel aux 22 acteurs et 62.000 spectateurs.