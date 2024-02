Angleterre : victorieux d'Everton, City prend la tête du championnat

Dix jours après son retour à la compétition, le Norvégien redevient le meilleur buteur du championnat avec seize unités. Il n'avait plus marqué depuis fin novembre.

Malgré une prestation quelconque, la formation de Pep Guardiola prend la tête du championnat, avec un point de plus (52) et le même nombre de matches disputés que Liverpool, qui reçoit Burnley dans l'après-midi (16h00).

A trois jours de son déplacement à Copenhague pour son match aller de huitième de finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola avait choisi de laisser sur le banc Kyle Walker et surtout son maître à jouer Kevin De Bruyne, brillant ces dernières semaines, mais dont le retour de blessure est encore récent.

Jusqu'à leur entrée, peu avant l'heure de jeu, la créativité des champions en titre s'en est ressentie, avec très peu d'occasions et aucun tir cadré jusqu'aux deux frappes gagnantes d'Erling Haaland. Le Norvégien a d'abord été oublié au second poteau sur un corner (71e), avant d'être lancé par de Bruyne en contre-attaque et de se débarrasser de Branthwaite (85e).