Antonio Conte revient sur son mauvais geste pendant Juventus-Inter: "Je suis désolé" (vidéo)

L'entraîneur de l'Inter Milan Antonio Conte a présenté samedi des excuses après avoir "mal réagi à une provocation" lors du match contre la Juventus, mardi à Turin, marqué par des échanges d'insultes et un mauvais geste du technicien milanais.



"La vérité, tout le monde l'a vue. Joueurs, entraîneurs, présidents, nous devons donner l'exemple en matière d'éducation, je suis désolé, je présente mes excuses", a-t-il déclaré en revenant sur les incidents ayant émaillé la demi-finale retour de Coupe d'Italie (0-0), qui font l'objet d'une enquête de la Fédération italienne.



"J'ai mal réagi à une provocation. J'aurais pu mieux réagir, avec un applaudissement ou un pouce levé. Je vais m'en souvenir", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à la veille du match de championnat contre la Lazio Rome, dimanche soir.



Mardi à Turin, Antonio Conte et le président de la Juventus Andrea Agnelli ont été filmés proférant des insultes, accompagnées d'un geste obscène pour le premier.



Les images ne permettent pas de savoir à qui précisément ont été adressées ces paroles, lancées à la mi-temps par Antonio Conte, visiblement en direction du camp turinois, et à la fin du match par le patron de la Juve, en quittant la tribune.



Dimanche contre la Lazio, pour la 22e journée de Serie A, Antonio Conte va retrouver son banc après avoir dû suivre des tribunes les deux rencontres précédentes en championnat, contre Benevento (4-0) et la Fiorentina (2-0). Il avait été suspendu deux matches pour un coup de sang contre l'arbitre du match Udinese-Inter (0-0) le 23 janvier.



L'Inter, éliminée des coupes européennes et de la Coupe d'Italie après ce 0-0 à Turin (défaite 1-2 à l'aller), est deuxième du classement de Serie A, à deux points du leader l'AC Milan.



