Après 70 jours de confinement, les joueurs du championnat chinois retrouvent leur liberté

Les équipes de la première division chinoise de football (CSL) ont enfin pu sortir lundi des hôtels où elles étaient confinées depuis dix semaines, dans le cadre de mesures strictes visant à contrecarrer la pandémie de nouveau coronavirus. Marouane Fellaini (Shandong Lueng) et Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) sont tous les deux concernés.

Les joueurs, les entraîneurs et les membres des staffs, qui n'ont pas vu leur famille depuis la mi-juillet, n'étaient autorisés à quitter les hôtels que pour jouer des matches et s'entraîner. Huit des seize équipes du championnat se trouvaient dans un seul hôtel à Suzhou, près de Shanghai (est). Les huit autres se trouvaient dans un hôtel de la ville de Dalian, au nord-est du pays. Les joueurs vont maintenant rentrer chez eux, avant que la deuxième phase de la campagne 2020 de la CSL ne commence le 16 octobre, toujours à Suzhou et à Dalian.

Aucune infection n'a été signalée au cours de la première phase: les champions en titre du Guangzhou Evergrande, menés par Fabio Cannavaro, ont pris la tête dans la poule réunie à Dalian. Dans le même groupe, Shandong Lueng et Marouane Fellaini ont terminé à la 3e place et Guangzhou R&F et Mousa Dembélé en 6e position.

Le Shanghai SIPG a remporté le groupe de Suzhou. Dans la deuxième phase, les équipes disputeront des matches à élimination directe en deux manches, le futur champion devant normalement être couronné le 12 novembre.