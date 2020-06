Après avoir contacté Vincent Kompany, Pep Guardiola a trouvé son nouvel adjoint à Manchester City

Manchester City a annoncé mardi que le technicien espagnol Juanma Lillo (54 ans) rejoignait le staff de Pep Guardiola comme adjoint, en remplacement de Mikel Arteta, parti à Arsenal en décembre dernier.

Lillo a fait le plus gros de sa carrière en Liga, devenant en 1995 avec Salamanque le plus jeune entraîneur de l'élite espagnole, à 29 ans. Il a également dirigé Oviedo, Tenerife ou Saragosse. Dernièrement, il était en poste en Chine, permettant au Qingdao Huanghai de remporter le championnat de D2 et d'accéder à la Super League (D1). En Chine, il avait sous ses ordres l'ancien Citizen Yaya Touré, alors qu'à son poste précédent, au Vissel Kobe (Japon), il dirigeait les anciens Barcelonais Andres Iniesta et David Villa. Lors de la saison 2005-2006, lorsqu'il était sur le banc des Dorados de Sinaloa, au Mexique, il avait même dans son équipe un certain... Pep Guardiola. "Ma relation avec Pep remonte à de nombreuses années et je suis ravi de le rejoindre", a commenté Lillo, cité dans le communiqué, ajoutant qu'il espérait "apporter une contribution importante aux succès du club à l'avenir". City reprendra le championnat le 17 juin par un match de classement contre Arsenal. La bande à Kevin De Bruyne est 2e du classement, 25 points derrière Liverpool.

> Pep Guardiola a tout fait pour convaincre Vincent Kompany de revenir à Manchester City