Un foyer chez les Diables Rouges ? Après De Bruyne, deux autres joueurs testés positifs au covid-19

Kevin De Bruyne n'est pas le seul belge à avoir contracté le covid-19 ces derniers jours. Le Diable Rouge est en effet rejoint dans cette liste par Thorgan Hazard. Le joueur de Dortmund sera à l'isolement pour 10 jours et manquera le match de Ligue des Champions face au Sporting, prévu mercredi. Il s'agit du deuxième joueur belge positif en 3 jours.

Thorgan Hazard a encore disputé 90 minutes de la rencontre entre Dortmund et Stuttgart (2-1) samedi en Bundesliga. "Il n'a eu aucun contact avec l'équipe, ni dimanche ni lundi, et s'est directement placé en quarantaine", ont précisé les Borussen dans leur communiqué. "Tous les membres de l'équipe et de l'encadrement étant totalement vaccinés ou rétablis, aucune autre mesure d'isolement n'est nécessaire", a encore ajouté le club allemand.

Quelques minutes plus tard, c'est Wolfsburg qui annonçait que Koen Casteels avait lui aussi été testé positif. Il était de la partie lors du rassemblement. Casteels, 29 ans, s'est plaint de symptômes dimanche soir, au lendemain du partage à l'Arminia Bielefeld et a immédiatement été testé. Le résultat s'est avéré positif lundi et le Diable Rouge n'a pas fait le voyage au FC Séville pour la rencontre de Ligue des Champions mardi. Plus tôt dans la saison, Eden Hazard avait notamment contracté le virus. Reste à savoir si les cas De Bruyne et Thorgan Hazard se sont présentés lors de la dernière trêve internationale.