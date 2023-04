Après la débâcle de Chelsea face au Real Madrid, une légende du football s'attaque violemment à Enzo Fernández

Le légendaire Wesley Sneijder, qui a fait les beaux jours de l'Inter Milan et de la sélection nationale des Pays-Bas, n'y est pas allé de main morte à propos du milieu de terrain des Blues. Devenu consultant pour la chaîne néerlandaise RTL7, il a dit le fond de sa pensée :

"Si j’étais le propriétaire du club présent en tribunes et que je voyais Gallagher (un autre milieu de Chelsea, NDLR) faire un sprint, pendant que mon joueur à 100 millions d’euros (Enzo Fernández) ne court pas, alors oui, je serais en colère" a affirmé l’ancien international néerlandais. Avant de poursuivre :"S’ils t’ont fait venir pour 100 millions d’euros, tu peux t’attendre au moins à ce qu’il coure comme un possédé, non ? Je convoquerais ce garçon à une réunion le lendemain si j’étais le propriétaire." Il persiste et signe :"Je ne pense pas non plus que ce soit un grand footballeur. De grandes choses ont été dites pour ce qu’il a fait pour Lionel Messi lors de la Coupe du monde. Je pensais qu’il le ferait aussi à Chelsea, mais il est clair qu’il est loin de ça."

Wesley Sneijder rejoint ainsi Didier Drogba, qui reprochait également un manque de leaders dans le vestiaire de Chelsea.