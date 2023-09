Après l'affaire Lineker, la BBC publie des directives actualisées

Mais la sanction avait provoqué un tollé et un vaste mouvement de protestation des journalistes, commentateurs et consultants.

Dans les quinze jours qui précèdent et suivent la diffusion de ces émissions, ils doivent notamment s'abstenir de "soutenir ou attaquer" tout parti politique, "critiquer la personnalité de responsables politiques au Royaume-Uni", "faire tout commentaire sur tout sujet de débat" en période d'élections législatives ou de référendum.

"Tout à fait sensé", a approuvé sur le réseau social X (ex-Twitter) Gary Lineker.

"Nous avons tous la responsabilité de traiter les gens avec civilité et respect, particulièrement quand le débat et la discussion publics, à la fois à en ligne et en dehors, peuvent être polarisés", a souligné dans un communiqué le directeur général de la BBC, Tim Davie, invoquant l'engagement du groupe pour "la liberté d'expression et l'impartialité".