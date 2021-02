Après son incroyable boulette, l'Ajax sera bien privé de son transfert record en Europa League

L'Ajax Amsterdam a confirmé vendredi qu'il sera bien privé de son transfert record, l'Ivorien Sébastien Haller, pour sa campagne en Europa League. Le club ajacide n'a pas inscrit son joueur sur la liste de l'UEFA en raison d'une erreur humaine. L'Union européenne de football n'a accepté aucune dérogation.

"Il se trouvait sur la liste. Il n'a pas été oublié. C'est quelque chose avec les ordinateurs, le fait de cocher et décocher une case. Quelque chose s'est mal passé. Il était bien sur la liste", avait expliqué L'Ajax devait soumettre mardi avant minuit sa liste de joueurs pour l'Europa League. Le club a découvert mercredi que la recrue la plus chère de son histoire ne figurait pas sur la liste. Haller, un international ivoirien, a été recruté en janvier de West Ham pour 22,5 millions d'euros. L'Ajax jouera contre Lille en 16es de finale de l'Europa League (18 et 25 février).