Argentine: après huit rencontres, Maradona quitte le club argentin Gimnasia

Huit petits matches et puis s'en va: la légende du football Diego Maradona a démissionné mardi de son poste d'entraîneur après seulement deux mois et demi au Gimnasia La Plata, pour des raisons de politique interne au club.

"Maradona n'est plus l'entraîneur de Gimnasia", avait assuré un peu plus tôt le président de la formation Gabriel Pellegrino à la radio La Red.

L'Argentin de 59 ans avait, selon la presse locale, lié son avenir à celui de Pellegrino, qui ne se représentera finalement pas aux élections internes, prévues le 23 novembre.

"Il avait toujours dit qu'il était là pour apporter quelque chose, pas pour diviser", a ajouté Gabriel Pellegrino pour tenter d'expliquer le départ de Maradona.

Moins de dix ans après avoir quitté la tête de l'Albiceleste, l'enfant terrible du football était revenu en septembre sur ses terres, en prenant les rênes du modeste Gimnasia, dans la ville de La Plata, à 60 km de Buenos Aires.

Son retour, 24 ans après son dernier poste d'entraîneur dans un club du pays (au Racing Club), avait secoué le football argentin, rallumant les passions.

Quelque 30.000 fans s'étaient alors pressés dans le stade del Bosque pour acclamer l'ancien N.10 qui avait promis de "tout faire" pour sauver Gimnasia de la relégation en deuxième division.

Sous les commandes du fantasque "Pibe de Oro", le club de La Plata n'a remporté que trois de ses huit derniers matches et pointe à la 22e place (sur 24) du classement du championnat d'Argentine après treize journées.

- "Déjà deux offres" -

En septembre, les médias argentins avaient évoqué une opération marketing de la part des dirigeants de Gimnasia, club aux caisses vides, assiégé par les créanciers et sans aucun poids lourd sur le terrain.

Formation la plus ancienne du pays - 132 ans d'existence - Gimnasia n'a jamais gagné le championnat, à la différence de son rival, le club Estudiantes de La Plata qui a également remporté quatre Coupes Libertadores, une Coupe Intercontinentale, une Coupe Interaméricaine.

L'Argentine était déjà à la fête lors des débuts de son icône sur le banc du Deportivo Mandiyú, en 1994, du Racing, en 1995, même si ses résultats sont restés modestes.

En 2008, lorsqu'il prend le commandement de la sélection argentine, malgré de lourds problèmes de santé liés notamment à sa dépendance à la cocaïne et son surpoids, le stade Monumental de Buenos Aires explose avec le traditionnel "Maradooo" chanté par les supporteurs.

Il est écarté deux ans plus tard pour mauvais résultats. Par la suite, il entraînera deux clubs émiratis avant de s'engager en tant que président du club bélarusse du Dinamo Brest (D1) en 2018.

La même année, il devient entraîneur des Dorados de Sinaloa (D2 mexicaine) avant d'en claquer la porte avec fracas huit mois plus tard à cause d'un penalty non sifflé pour son club.

Et maintenant, où la légende du football va-t-elle rebondir?

Selon Rocio Oliva, la petite amie de Maradona, l'ancien capitaine de l'Albiceleste "a déjà reçu des offres pour entraîner deux club du championnat argentin", a-t-elle déclaré à la chaîne Fox Sports.