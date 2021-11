Drogues, armes et 300.000 euros en cash: une saisie incroyable dans un club de supporters du Barça

Les Boixos Nois font beaucoup parler d'eux. En cause, une perquisition menée à la demande du tribunal de Sabadell, qui a mené à une saisie incroyable dans des locaux du groupe d'ultras du Barça. Ces supporters, qui sont connus pour leur radicalisme, sont désormais accusés de faits graves.

En effet, la saisie annoncée est incroyable. Selon So Foot, 42 kilos de marijuana et 5000 plants de cannabis ont été retrouvés. Mais ce n'est que le début. 27 véhicules, 10 armes à feu, d'autres substances illicites et 300.000 euros en cash ont aussi été saisis. 14 personnes sont désormais en prison et plus de 20 comptes bancaires ont été bloqués pour des mouvements suspects.

Le club de supporter va maintenant devoir se défendre devant la justice.