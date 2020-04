Arrêt de la L1: Lyon, privé d'Europe, envisage des "procédures multiples"

Lyon, privé de qualification européenne par l'arrêt anticipé de la saison de Ligue 1, envisage de lancer des "procédures multiples" pour contester cette "perte de chance" et réclamer le cas échéant des dommages et intérêts, a déclaré jeudi son président Jean-Michel Aulas.

"Il est toujours difficile de donner des détails au sujet de procédures qui seront multiples", a déclaré le dirigeant lyonnais lors d'une conférence téléphonique avec l'AFP et le journal régional Le Progrès. "C'est une perte de chance très importante (...) On va réclamer des dommages et intérêts, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d'euros", a-t-il ajouté, déclarant pour l'heure envisager de saisir le tribunal administratif "pour une suspension de décision par référé".