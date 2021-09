À peine arrivé dans un énorme manoir, Cristiano Ronaldo déménage, gêné par... des moutons (photos)

Cristiano Ronaldo a emménagé dans un énorme manoir non loin de Manchester. Mais il vient déjà de quitter son domicile pour une raison surprenante: la présence de moutons dans les environs.

Cristiano Ronaldo et sa famille déménagent déjà. La petite tribu avait pourtant trouvé son bonheur à la campagne, près de Manchester. Ils avaient ainsi opté pour un manoir impressionnant, avec grandes pelouses et sept chambres. Tout semblait parfait. Sauf que deux problèmes se sont présentés.

D'abord au niveau de la sécurité. Un chemin pédestre est en effet situé au milieu de la propriété, rendant visible la maison et semant quelques doutes sur la sécurité de la famille Ronaldo. Mais ce qui a le plus énervé le Portugais, selon le Sun, ce sont des moutons. Ces derniers gambadent dans un pré voisin à la propriété, mais le bruit serait un vrai problème. Gêné dans ses récupérations, Cristiano Ronaldo a décidé d'intervenir en déménageant, purement et simplement. "Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans une campagne vallonnée et boisée, elle est également proche de moutons qui sont très bruyants le matin. Il accorde beaucoup d'importance au repos et à la récupération après les matchs, il a donc décidé qu'il était mieux, pour lui et sa famille, de déménager", confirme une source anonyme dans le journal anglais.

Ils seraient désormais installés plus proche encore du centre d'entraînement. Et sans moutons.