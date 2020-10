Mourinho l'avait taclé sur sa biographie: la réponse CINGLANTE d'Arsène Wenger (vidéo)

La bagarre d'égo se poursuit entre Arsène Wenger et José Mourinho. La semaine dernière, le Français avait été taclé pour le coach de Tottenham, qui n'est pas mentionné dans une biographie. Ce à quoi a répondu Wenger.

Nous sommes en train d'assister à une bataille d'égo. Arsène Wenger a récemment publié une biographie, dans laquelle il ne faisait pas mention de José Mourinho, l'un de ses rivaux historiques. Le Portugais, interrogé à ce sujet, avait expliqué qu'il n'était pas surpris, estimant que Wenger n'avait pas à écrire un chapitre sur un coach qu'il n'avait jamais battu.

La réponse du Français n'a pas tardé et est tombée hier sur le plateau du Canal Football Club. "C’est de la provocation permanente. J’ai l’impression d’être à l’école maternelle avec lui, mais ça ne m'agace pas, ça fait partie du personnage", a déclaré l'ancien coach d'Arsenal, avant de défendre son bilan. "C'est faux en plus, on l'a battu. On a gagné, il y a aussi eu beaucoup de matchs nul. Et ce n’est pas ‘toi’ qui gagne, tu participes à la victoire. C’est ‘nous’ qui gagnons. L’entraineur est là pour tirer le maximum d’une équipe", a-t-il terminé.

Reste à connaître la réponse de Mourinho. Round 2 !