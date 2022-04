Attaque de rêve: Manchester United aurait tenté de créer le duo Ronaldo-Mbappé

Le mercato estival de l'année dernière était très animé. Outre les arrivées de Cristiano Ronaldo à Manchester United et de Lionel Messi au PSG, un éventuel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid a tenu l'Europe du foot en haleine pendant des semaines. Finalement, le natif de Bondy est resté dans la capitale française malgré une offre colossale formulée par le Real Madrid.

Aujourd'hui, on apprend que le club madrilène n'était pas le seul à avoir essayé d'attirer l'international français. Le journaliste français Fabrice Hawkins affirme ce jeudi que Manchester United "était prêt à proposer un contrat à Kylian Mbappé".

Au lieu d'évoluer avec Lionel Messi cette saison, Mbappé aurait donc pu former un duo de feu avec son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo, dont il avait des posters dans sa chambre.





La chose ne se serait pas faite, le Français ayant déjà fait du Real Madrid sa seule option en vue d'un départ éventuel.

La suite, on la connait. Le PSG refusera toutes les offres pour son joueurs qui arrive en fin de contrat dans deux mois et demi. Mbappé a affirmé encore récemment qu'il n'avait pas décidé où il jouera la saison prochaine. Le PSG fait tout son possible pour conserver son joueur en lui proposant des sommes toujours plus élevées tandis que des rumeurs font état de négociations en coulisses entre l'entourage du joueur et le Real Madrid.