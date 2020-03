Attaqué par Jordan Lukaku, Marc Wilmots ALLUME son ancien joueur: "Je regrette de ne pas l'avoir mis dehors"

L'interview de Jordan Lukaku n'a pas du tout plu à Marc Wilmots. Le sélectionneur l'a admis dans une interview accordée à Sport/Foot Magazine. Attaqué sur sa gestion à l'Euro, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges a décidé de répondre.

La réponse du berger à la bergère ? Marc Wilmots a clairement réglé ses comptes avec Jordan Lukaku. Le joueur de la Lazio Rome avait sortie la sulfateuse dans une interview accordée à Eleven Sports. Il avait alors laissé sous-entendre que Wilmots n'était pas à la hauteur, lui reprochant notamment de n'avoir aucun autre plan que de "donner le ballon à Eden".

Invité à réagir, Marc Wilmots n'a pas hésité une seconde à tancer le Diable Rouge. "Ce qui m’embête, c’est qu’il remet tout le travail d’un staff en question. Ça met le discrédit sur tous ces gens-là", a-t-il d'abord sobrement répondu. Avant de passer aux attaques frontales. "En fait, si j’écoute Jordan, je regrette une chose : de ne pas l’avoir mis dehors quand il est arrivé pour la dixième fois en retard pendant l’EURO", a affirmé Wilmots. "Même son frère l’a attrapé à l’époque. J’ai fait le compte, chez nous, depuis son match contre le Portugal en amical de mars 2016 jusqu’à ce quart de finale contre le pays de Galles, il a assisté en tout et pour tout à 9 théories d’avant match. […] Et le gars a le culot de te dire qu’il ne savait pas ce qu’il devait faire ? À la même place, bizarrement, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen n’ont jamais eu de problème de compréhension, eux".

Il a ensuite précisé ce qu'il attendait de Jordan Lukaku lors du fameux quart de finale de l'Euro 2016 face au Pays de Galles. "En gros, sa mission, c’était de ne pas contraindre Eden à devoir repasser la moitié de terrain. […] Quand il dit ce qu’il dit, ça veut dire qu’il n’a juste rien compris à la théorie. Rien. Il a dormi. Jordan est comme ça. C’est un bon joueur, mais il joue à l’instinct, à l’intuition. Quand tu en as des pareils, je crois qu’en fait, il faut leur en dire le moins possible…". Le joueur appréciera.

La fin d'un conflit par médias interposés ? Réponse dans les prochaines semaines...