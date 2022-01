Atteint d'une leucémie, un joueur monte au jeu: les deux équipes lui font une haie d'honneur pour l'applaudir (vidéo)

Devin Plank est attaquant de l’Excelsior Maassluis, une équipe de D3 aux Pays-Bas. Alors que son équipe affrontait l'Ajax Amsterdam en 8e de finale de la Coupe des Pays-Bas (une rencontre que les Ajacides ont remporté 9-0), Plank est monté au jeu en fin de match sous les applaudissements de tous les joueurs présents sur la pelouse.

Le jeune Néerlandais de 20 ans, a été diagnostiqué d'un cancer à la jambe depuis un an. Ses médecins lui ont dit qu'une petite course n'était pas dangereuse pour lui et il s'est donc arrangé avec son équipe pour monter lors de la dernière minute de la rencontre afin de pouvoir, lui aussi, dire qu'il a affronté le grand club de l'Ajax Amsterdam.

Au moment de monter sur la pelouse, Devin Plank a été chaleureusement accueillit par les joueurs des deux équipes qui lui ont fait une haie d'honneur.