Au bout du temps additionnel, Tottenham inflige à City sa première défaite depuis trois mois et demi

Manchester City a connu sa première défaite en championnat depuis le 30 octobre en s'inclinant 2-3 devant Tottenham samedi pour le compte de la 26e journée de Premier League. Dans une fin de rencontre complètement fingue, les 'Skyblues", menés, ont d'abord égalisé sur un penalty de Riyad Mahrez (90+2) avant d'encaisser un but de Harry Kane dans les ultimes secondes (90+5).

Pep Guardiola alignait Kevin De Bruyne au coup d'envoi de la rencontre, démarrée tambour battant par Tottenham. Les 'Spurs" prenaient néanmoins l'avantage après moins de cinq minutes grâce à Dejan Kulusevski, bien servi par Son Heung-Min (4e, 0-1).

Les champions d'Angleterre réagissaient peu après la demi-heure et revenait au score par Ilkay Gundogan (33e, 1-1).

Tottenham ne s'en laissait pas conter et reprenait l'avance après la pause. Son remettait le couvert et servait son comparse de l'attaque Harry Kane qui ne se faisait pas prier pour redonner l'avance aux siens (59e, 0-2).

Dans les arrêts de jeu, Manchester City parvenait à revenir une seconde fois score via un pénalty de Riyad Mahrez (90+2). On pensait City revenu du Diable Vauvert pour obtenir l'égalisation, mais ce diable de Kane arrachait la victoire pour Tottenham au bout du suspense (90+5) et infligeait aux 'Skyblues' leur premier revers depuis le 30 octobre, mettant fin à une série de 15 matches sans défaite en championnat.

City reste en tête avec 63 points, soit six de plus que Liverpool qui présente un match de moins. Tottenham est 7e (39 pts).