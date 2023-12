Au Brésil, hommages à Pelé pour le premier anniversaire de sa mort

Le Brésil a rendu hommage à Pelé vendredi, jour du premier anniversaire de la mort du légendaire footballeur, notamment à Santos où sa carrière a commencé, à Rio de Janeiro et aussi sur les réseaux sociaux.

C'est dans cette ville, où il a joué de 1956 à 1974, que repose le "Roi", dans un mausolée visité par des milliers d'admirateurs depuis son inauguration au mois de mai.

Le club, le seul au Brésil où Edson Arantes do Nascimento a joué, a publié une vidéo pour commémorer la date et une photo accompagnée de cette légende: "Un an sans Edson, mais Pelé est éternel".

Depuis le stade de Santos, Edinho, l'un des sept enfants de Pelé, a également lâché une douzaine de ballons blancs dans le ciel, selon des images postées par le club sur les réseaux sociaux.