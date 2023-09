Au stade Bollaert de Lens, marée rouge et verte de solidarité avec le Maroc

"On veut aider nos frères": comme des dizaines d'autres supporteurs et habitants, Saïd Saïdi apporte mardi médicaments et vêtements au pied du stade Bollaert de Lens, pour une collecte en faveur des sinistrés marocains, avant le match amical qui doit opposer dans la soirée le Maroc au Burkina Faso.

Couettes, pansements, vêtements: à peine installées près d'une entrée du stade, les tables de collecte croulent sous les paquets, témoignages d'un élan de solidarité qui a gagné tout l'hexagone.